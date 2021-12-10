Как и ожидалось (в том числе автором этих строк), в ходе разговора обсуждались (судя по первым сообщениям) не только итоги переговоров между Байденом и Путиным, но и ход реформ в Украине, в том числе реализации антикоррупционной политики (учитывая санкции США против двух украинских граждан). Кстати, в международный день борьбы с коррупцией. Так что на даты реагируют не только у нас.

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США в деле

Как этот разговор повлияет на переговоры по Донбассу, будем анализировать после того, как получим дополнительную информацию. Очевидно одно, переговорный процесс активизируется.

На следующей неделе Президент Зеленский встретится в Брюсселе с президентом Франции Макроном и новым канцлером Германии Шольцем. И похоже, что США будут принимать более активную роль в переговорах по Донбассу. А вот в каком формате, мы увидим несколько позже.

Русская провокация

И еще одна показательная деталь. Явно не случайно именно во время разговора Байдена и Зеленского российские СМИ стали разгонять провокационную новость о том, что украинский военный корабль якобы хочет незаконно прорваться через Керченский пролив.

На самом деле речь идет о поисково-спасательном судне, которое выполняет в Азовском море свою непосредственную работу, а не военные задачи. И это при том, что согласно украино-российскому договору о статусе Азовского моря наше судно ничего не нарушало.

Но российская сторона сознательно и провокационно накаляла страсти.

Фейки с российской стороны это уже не просто привычное для нас проявление гибридной войны, это теперь и способ подрыва переговорного процесса.

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