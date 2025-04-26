Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире 24 Канала рассказал, что встреча в Ватикане состоялась на фоне попыток Дональда Трампа договориться о прекращении огня между Киевом и Москвой. Он предупреждал, что если в ближайшее время соглашения не будет, США могут свернуть свои дипломатические инициативы.

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Точку ставить рано в переговорах

Трамп ранее заявил, что Крым должен остаться под контролем России, что противоречит украинской позиции.

Дискуссии продолжаются. Стороны еще прорабатывают возможные варианты мирного соглашения между Украиной и Россией,

– сказал Станислав Желиховский.

Желиховский подчеркнул, что ставить точку в переговорах рано - обмен мнениями и дальнейшие действия продолжатся в ближайшие дни. Есть шанс, что будет найден компромисс, который удовлетворит и Украину, и США.

Важно! Зеленский заявил, что встреча с Трампом может стать исторической. В течение 15 минут они успели обсудить немало важных вопросов.

"Белый дом сообщил, что встреча Трампа и Зеленского была очень продуктивной. Это хороший знак, ведь нет информации о каких-то конфликтах или недовольстве во время переговоров. Их обмен мнениями прошел позитивно, насколько это возможно в нынешней ситуации," – добавил Желиховский.

Он отметил, что перед началом переговоров к Трампу и Зеленскому подошли премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Это свидетельствует, что диалог вместе с Европой продолжается и дальше.

Могут быть корректировки предложений

"Вопрос в том, на что согласится Россия и Владимир Путин. В Кремле положительно восприняли переговоры спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с Путиным. Но они, скорее всего, обсуждали вариант прекращения огня на условиях, неприемлемых для Украины", – сказал Желиховский.

Он добавил, что могут быть определенные корректировки предложений. Поскольку встреча длилась около трех часов, это означает, что стороны серьезно обсуждали различные варианты.

Поэтому говорить об окончательных решениях еще рано. Украина пока не вынуждена выбирать между миром на плохих условиях и продолжением войны без поддержки США,

– подытожил Желиховский.

Он также отметил, что о потере дипломатической или военной поддержки США пока говорить рано. Пока неизвестно, каким будет результат переговоров и будет ли прекращен огонь в ближайшей перспективе.