В выпуске программы "О главном" за 11 января – украинцы уже 4 день живут в условиях локдауна. Сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 улучшилась, но следует готовиться к ее ухудшению. В США после захвата Капитолия важные события не утихают. В частности, в стране требуют импичмента Дональда Трампа.

Также в выпуске "О главном" на 24 канале: Украинцы начали выходить на митинги из-за увеличения тарифов на газ и электроэнергию. В то же время депутаты от фракции "Слуга народа" намерены встретиться с премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить решение этой проблемы.