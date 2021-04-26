В выпуске "О главном" за 26 апреля – Илья Кива стал кандидатом наук. После громкой огласки на защиту собралось немало журналистов, однако внутрь их не пустили. YouTube заблокировал трансляции медведчуковских телеканалов на территории Украины. Речь идет о ZIK, "112 Украина", NewsOne.

Также в выпуске: 35 лет назад мир всколыхнула трагедия планетарного масштаба. 26 апреля в Украине – День памяти об аварии на Чернобыльской АЭС.