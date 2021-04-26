О главном: Кива защитил диссертацию. Блокирование медведчуковских каналов в YouTube
В выпуске "О главном" за 26 апреля – Илья Кива стал кандидатом наук. После громкой огласки на защиту собралось немало журналистов, однако внутрь их не пустили. YouTube заблокировал трансляции медведчуковских телеканалов на территории Украины. Речь идет о ZIK, "112 Украина", NewsOne.
Источник:24 канал
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