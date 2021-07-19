В выпуске "О главном" за 19 июля – вакцинация в Украине не имеет успеха. Две дозы прививки получили 1,5 миллионов человек, а одну – 2,5 миллиона. Из-за сильного ливня в Киеве закрыли несколько станций метро и изменили движение наземного общественного транспорта.