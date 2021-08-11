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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что вместе с Владимиром Путиным может поставить Украину на колени за одни сутки. Он сделал еще несколько громких и нелепых заявлений, чем насмешил мир.
Канцлер Германии Ангела Меркель 22 августа приедет в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. В Национальной полиции Киева назначили нового главу – им стал Иван Выгивский.
Источник:24 канал
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что вместе с Владимиром Путиным может поставить Украину на колени за одни сутки. Он сделал еще несколько громких и нелепых заявлений, чем насмешил мир.