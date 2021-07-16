В выпуске "О главном" за 16 июля – "слуга народа" Денис Монастырский стал министром внутренних дел. Его уже представили коллективу МВД. Представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Батькивщины" зарегистрировали проекты постановлений, которые блокируют подписание закона о реформе высшего совета правосудия.