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Социологическая группа "Рейтинг" исследовала, что уровень ностальгии по советчина у украинцев снижается. Самый высокий уровень поддержки независимости среди поколения, родившегося после 1991 года.
Осенью 2021 года в Украине стартует новый политический сезон, но уже обсуждают вероятные кадровые перемены. Владимира Литвина вызвали в СБУ, чтобы допросить по делу Харьковских соглашений, после подписания которых Украина потеряла Крым.
Источник:24 канал
Социологическая группа "Рейтинг" исследовала, что уровень ностальгии по советчина у украинцев снижается. Самый высокий уровень поддержки независимости среди поколения, родившегося после 1991 года.