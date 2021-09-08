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Верховная Рада приняла законопроект о легализации криптовалюты в Украине. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов. Инициатива будет регулировать создание, выпуск и обращение виртуальных активов.
Заместитель председателя Офиса Президента Олег Татаров отпраздновал день рождения, на котором присутствовали правоохранители, связанные с расследованием его дела. Украина предложила США создать зону свободной торговли.
Источник:24 канал
Верховная Рада приняла законопроект о легализации криптовалюты в Украине. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов. Инициатива будет регулировать создание, выпуск и обращение виртуальных активов.