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Мошенники разработали фальшивое приложение наподобие "Дия. Оно похоже на оригинальное, но позволяет пользователям указывать любой возраст и содержит поддельный сертификат вакцинации против COVID-19.

Пророссийские политики в Украине борются за право представлять главу Кремля Путина в нашем государстве. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, противостоят между собой 4 группы – приближенные к Виктору Медведчуку партийцы ОПЗЖ, группа Сергея Левочкина и Юрия Бойко, сторонники Евгения Мураева и экс-опоблоковцы.

В Украине ужесточили карантинные ограничения и наказания. В частности, ввели штрафы для пассажиров общественного транспорта без сертификатов вакцинации, а также будут отстранять от работы непривитых педагогов и чиновников. Украинцам будут рекомендовать пройти бустерную вакцинацию против коронавируса.

Выпуск "О главном" за 25 октября: смотрите видео 24 канала