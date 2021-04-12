О главном: срочные консультации Украины с НАТО. Состояние украинской теробороны
В выпуске "О главном" за 9 апреля – Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина – НАТО из-за агрессии России и ситуации на границе. Территориальную оборону Украины, которая является неотъемлемым элементом войска, в основном формируют добровольцы.
Источник:24 канал
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