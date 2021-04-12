В выпуске "О главном" за 9 апреля – Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина – НАТО из-за агрессии России и ситуации на границе. Территориальную оборону Украины, которая является неотъемлемым элементом войска, в основном формируют добровольцы.

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Российские журналисты отыскали Галину Пышняк – женщину, которая стала героиней самого нелепого фейка для кремлевской пропаганды во время российско-украинской войны. Речь идет о "распятом мальчике в трусиках" в Славянске.

Министр внутренних дел Арсен Аваков, который фигурирует в самых громких скандалах, имеет огромное влияние на украинский политикум.