В выпуске "О главном" за 13 мая – депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку выбирают меру пресечения по делу о государственной измене и покушении на растрату национальных ресурсов в оккупированном Крыму. В Европе уже планируют поездки в другие страны, ведь вскоре там введут паспорта вакцинации.

Также в выпуске: Владимир Зеленский не оставляет надежды встретиться с Владимиром Путиным уже в ближайшее время. В офисе Президента заявляют, что условия для этого пока согласовывают, однако никаких подробностей не разглашают.