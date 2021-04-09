В выпуске "О главном" за 9 апреля – Россия перешла к откровенным угрозам пойти войной против Украины, а боевики начали возводить новые укрепления на линии соприкосновения. В медучреждениях не хватает мест для больных COVID-19, поэтому койки готовят в роддомах, детских больницах и противотуберкулезном диспансере.

Также в выпуске: Заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое должно было состояться 9 апреля, отменили. Причиной стало то, что Владимир Зеленский до сих пор находится на передовой на Донбассе.