О главном: Вероятная отставка Степанова. Новый формат переговоров по Донбассу
В выпуске "О главном" за 27 апреля – депутаты вновь заговорили о вероятной отставке Максима Степанова. Возможно, ему даже нашли замену. Минские договоренности и переговоры в нормандском формате – в тупике.
Источник:24 канал
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Встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского таки готовят. В Кремле одобряют инициативу президента Украины относительно встречи, но в очередной раз подчеркнули, что разговаривать планируют не о российско-украинской войне.
Некоторые депутаты "Слуги народа" уже отметились скандальными действиями. Вероятно, это может иметь соответствующее влияние на рейтинг президента.
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