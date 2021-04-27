В выпуске "О главном" за 27 апреля – депутаты вновь заговорили о вероятной отставке Максима Степанова. Возможно, ему даже нашли замену. Минские договоренности и переговоры в нормандском формате – в тупике.

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Встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского таки готовят. В Кремле одобряют инициативу президента Украины относительно встречи, но в очередной раз подчеркнули, что разговаривать планируют не о российско-украинской войне.

Некоторые депутаты "Слуги народа" уже отметились скандальными действиями. Вероятно, это может иметь соответствующее влияние на рейтинг президента.