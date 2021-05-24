Также в выпуске:
Верховный Суд аннулировал протокол ЦИК о признании победителем на 87 округе кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка. Соответствующий иск подал его оппонент – Александр Шевченко.
В Минске 23 мая посадили самолет Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс направлялся экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки журналиста задержали, его обвиняют в терроризме. "Слугу народа" Евгения Шевченко, который ездил на встречу с Александром Лукашенко, исключили из фракции.
Источник:24 канал
Верховный Суд аннулировал протокол ЦИК о признании победителем на 87 округе кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка. Соответствующий иск подал его оппонент – Александр Шевченко.