В отношениях с судебной системой Украины и отдельными судебными институтами следует применять как кнут, так и пряник. Далее читайте на украинском.

Щодо законопроєкту про ліквідацію ОАСК: два сюжети

По-перше, спосіб ліквідації. До знищення ОАСК закликають вже давно (зокрема і я також). ОАСК вже давно став раковою пухлиною в судовій системі, осереддям мафіозних схем (про що свідчать записи розмов керівника ОАСК Павла Вовка). Нема сумнівів, що його треба ліквідувати. І правильно, що президент Зеленський ініціює ліквідацію ОАСК.

До речі Конспірація вищого рівня: за що затримала брата одіозного судді Вовка

Але Офіс Президента для цього обрав юридично дуже коректний спосіб, відповідно п.2 статті 125 Конституції України: "Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя".

Народний депутат, представник президента у Конституційному Суді України Федір Веніславський зазначив, що цей законопроєкт готувався заздалегідь і отримав позитивний висновок Вищої ради правосуддя. В даному випадку президент діє суто класичним і традиційним правовим шляхом. І це правильно. Не тільки санкціями єдиними…

По-друге, ліквідація суду це одне, правова відповідальність окремих суддів – це інше. Як кажуть в народі, котлети окремо, мухи окремо. В доведенні провини і юридичної відповідальності конкретних суддів ОАСК мають попрацювати НАБУ та інші відповідні правоохоронні органи. З тактичної точки зору це правильно. Не варто лякати весь суддівський загал. З суддями ще доведеться працювати. І судді ще можуть вплинути на подальшу долю санкцій, які застосовує президент. Є і чимало інших важливих питань, на які можуть впливати судді. Не можна починати війну з усім суддівським корпусом. У відносинах з судовою системою України та окремими судовими інституціями варто застосовувати як батога, так і пряника.