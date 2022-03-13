Как объяснил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, на столе переговоров сейчас лежат разные предложения, передает 24 канал.
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Украинская сторона активно готовится к четвертому раунду переговоров с российскими оккупантами. В настоящее время формируются итоговые документы.
Как объяснил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, на столе переговоров сейчас лежат разные предложения, передает 24 канал.
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