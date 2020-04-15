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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      О главном: Коронавирус на Донетчине. Протоколы за нарушение карантина

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске программы "О главном" за 15 апреля – в Донецкой области выявили 12 случаев заражения COVID-19. За сутки провели 45 ПЦР-исследований. Об этом 24 каналу сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. Правоохранители составили всего 6 042 протокола за нарушение карантина в Украине. Больше всего – на Днепропетровщине.

      Также в выпуске:

      У народного депутата Вадима Новинского подтвердили COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

      В Киево-печерской лавре обнаружили примерно 100 случаев коронавируса. К сожалению, 2 священнослужителей Киево-Печерской лавры умерли.

      В Украине в целом обнаружили 3 764 случая коронавируса, 108 человек умерли.

      Днепровский районный суд Киева рассмотрел нарушение карантина Валентином Бурьяновым. Мужчина, несмотря на запрет, 6 апреля пытался переплыть Днепр.

      Теги: Новости Донецка Выпуск новостей
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