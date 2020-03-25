О перспективах транша МВФ и последствиях карантина для Украины: интервью с Миловановым

О результатах коронавируса в Украине, необходимости транша от МВФ и "антиколомойском" законопроекте – в интервью 24 канала в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

О "антиколомойском" законопроекте

Если бы Украина подписала соглашение с МВФ, приняв "антиколомойский" законопроект, то сейчас были бы деньги для прямых выплат во время пандемии коронавируса – отметил Милованов. Ведь уже через месяц больше половины украинцев будут без денежных запасов.

Важно: Часть "слуг народа" призвала принять "антиколомойский" законопроект, чтобы избежать дефолта

► Почему нужны прямые выплаты

По словам экс-министра, в новом правительстве нет макроэкономистов, однако он надеется, что все же будут приняты правильные решения.

Мы видим, что определенные налоги отменяются. Бизнесу это не очень помогает. Если нет бизнеса, то нет и налогов. Бизнесу, чтобы выжить, уже сейчас нужны деньги, чтобы платить зарплаты. А не уменьшение налогов, например, ЕСВ. Так же и людям,

– пояснил Милованов.

Он добавил, что по исследованию компании "Градус", которое вышло 25 марта, у 57% людей сейчас денег максимум на 4 недели. Такой опрос проводили среди пользователей мобильной связи, то есть не среди бедных.

"То есть через 4 недели больше половины украинцев не будут иметь денег, чтобы покупать еду. Поэтому сейчас им нужны деньги. Нужно делать прямые выплаты", – сказал экс-министр.

Интересно: Коронавирусный кризис: зачем Украине кредиты МВФ и дойдет ли до дефолта

► Где взять деньги для прямых выплат

Милованов объяснил, если бы продолжалась приватизация, то можно было бы брать деньги с нее. Однако сейчас это не лучший вариант. Также, если бы не замедлилась реформа рынка земли, то деньги можно было бы получить с паев.

Тот механизм, который, к сожалению, остается сейчас – это механизм МВФ, Всемирного банка, ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития – 24 канал) и других международных банков. К сожалению, это можно было бы достичь достаточно давно. Нужно было принять законопроект, который называют "антиколомойским",

– отметил Милованов.

Он добавил, что на самом деле законопроект более широк: он против того, чтобы банки, из которых их владельцы вывели деньги мошенническими методами, возвращались к ним обратно; и чтобы этим владельцам через определенное коррупцию в судах возвращались деньги.

Почему законопроект называют "антиколомойским"Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.

Выживет ли Украина без транша МВФ

Если Украина не получит кредит от МВФ, то попадет в еще больший кризис, чем могла бы быть. Это приведет к дефолту и вернет государство на несколько лет назад – утверждает Милованов.

"Уже нельзя отступать. В противном случае мы печатаем деньги, разрушаем экономику и отступаем назад в 2014 год, когда инфляция была 40%, а курс прыгал ежедневно", – сказал экс-министр.

По его словам, без транша МВФ страну ждет большой кризис.

Дети будут платить за наши ошибки еще годы так, как мы сейчас платим за нежелание провести структурные реформы в 1990, 2000 или 2010 годах,

– сказал Милованов.