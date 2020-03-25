О перспективах транша МВФ и последствиях карантина для Украины: интервью с Миловановым
О результатах коронавируса в Украине, необходимости транша от МВФ и "антиколомойском" законопроекте – в интервью 24 канала в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
О "антиколомойском" законопроекте
Если бы Украина подписала соглашение с МВФ, приняв "антиколомойский" законопроект, то сейчас были бы деньги для прямых выплат во время пандемии коронавируса – отметил Милованов. Ведь уже через месяц больше половины украинцев будут без денежных запасов.
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► Почему нужны прямые выплаты
По словам экс-министра, в новом правительстве нет макроэкономистов, однако он надеется, что все же будут приняты правильные решения.
Мы видим, что определенные налоги отменяются. Бизнесу это не очень помогает. Если нет бизнеса, то нет и налогов. Бизнесу, чтобы выжить, уже сейчас нужны деньги, чтобы платить зарплаты. А не уменьшение налогов, например, ЕСВ. Так же и людям,
– пояснил Милованов.
Он добавил, что по исследованию компании "Градус", которое вышло 25 марта, у 57% людей сейчас денег максимум на 4 недели. Такой опрос проводили среди пользователей мобильной связи, то есть не среди бедных.
"То есть через 4 недели больше половины украинцев не будут иметь денег, чтобы покупать еду. Поэтому сейчас им нужны деньги. Нужно делать прямые выплаты", – сказал экс-министр.
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► Где взять деньги для прямых выплат
Милованов объяснил, если бы продолжалась приватизация, то можно было бы брать деньги с нее. Однако сейчас это не лучший вариант. Также, если бы не замедлилась реформа рынка земли, то деньги можно было бы получить с паев.
Тот механизм, который, к сожалению, остается сейчас – это механизм МВФ, Всемирного банка, ЕБРР (Европейского банка реконструкции и развития – 24 канал) и других международных банков. К сожалению, это можно было бы достичь достаточно давно. Нужно было принять законопроект, который называют "антиколомойским",
– отметил Милованов.
Он добавил, что на самом деле законопроект более широк: он против того, чтобы банки, из которых их владельцы вывели деньги мошенническими методами, возвращались к ним обратно; и чтобы этим владельцам через определенное коррупцию в судах возвращались деньги.
Почему законопроект называют "антиколомойским"Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного "Приватбанка" в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.
Выживет ли Украина без транша МВФ
Если Украина не получит кредит от МВФ, то попадет в еще больший кризис, чем могла бы быть. Это приведет к дефолту и вернет государство на несколько лет назад – утверждает Милованов.
"Уже нельзя отступать. В противном случае мы печатаем деньги, разрушаем экономику и отступаем назад в 2014 год, когда инфляция была 40%, а курс прыгал ежедневно", – сказал экс-министр.
По его словам, без транша МВФ страну ждет большой кризис.
Дети будут платить за наши ошибки еще годы так, как мы сейчас платим за нежелание провести структурные реформы в 1990, 2000 или 2010 годах,
– сказал Милованов.
Тимофей Милованов / Фото 24 канал
Также он подтвердил, что МВФ не требует реформы, которые не нужны Украине. Для них важно убедиться, что государство не обанкротится, не объявит дефолт и деньги вернет.
"Они дают под очень низкие проценты. Это нужно тоже понимать. Гораздо дешевле у них брать деньги, чем у кого-то другого", – заверил Милованов.
Экс-министр добавил, что очень скептически относится к тому, что МВФ может дать Украине транш без "антиколомойского" закона.
Что известно о возможном кредите от МВФ?По новой программе 5,5 миллиарда долларов макрофинансовой помощи Международный валютный фонд должен предоставить Украине. Во время отставки правительства Гончарука все шло к тому, что кредит нашему государству должны все таки предоставить.
Однако для этого МВФ выдвигал ряд условий: принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам (так называемый "антиколомойский"), завершение начатых экономических реформ и урегулирования тарифов. МВФ временно остановил согласование новой программы, пока Украина не выполнит все требования.
О сокращении ВВП из-за карантина
Из-за пандемии коронавируса даже в странах с развитой экономикой прогнозируют замедление роста ВВП на 2-3%. Последствия кризиса для Украины могут быть гораздо серьезнее – пояснил Милованов.
"Представим, что украинская экономика из-за карантина останавливается на 1 месяц. Это – это 1/12 ВВП. Это примерно, очень упрощенно. Конечно, если мы сейчас не проведем посевную, то будет не 1/12, а просто урожая не будет", – отметил он.
Так вот, предположим, что где-то половину бизнеса остановили, а половина работает. Тогда это 1/24 только за месяц остановки. А это – это 4%,
– пояснил Милованов.
Отметим, что по прогнозам Bloomberg, из-за пандемии коронавируса Мировая экономика может потерять сумму, равную двум ВВП России. Это минус 3% или 2,7 триллиона долларов.
Что такое ВВП?Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.
О перезагрузке рынка труда
Перезагрузка рынка труда скорее всего не произойдет. Остановлено также голосование за рынок земли и работа над приватизацией – предполагает Милованов. Экс-министр отметил, что в Украине не работает ни один из основных рынков государства.
"Читая Карла Маркса или Грегори Манко, это классические учебники в США, везде написано, что есть 3 классических рынка, факторы производства: капитал, труд и земля. Ни один рынок в Украине не работает – это ответ на то, почему мы бедные", – сказал Милованов.
Милованов отметил, что во время, когда он был министром экономики, правительство пыталось сделать реформы всех 3 рынков. Капитал – через приватизацию и государственно-частное партнертство. И начать изменения, по его словам, удалось.
Это все было запущено: где-то более успешно, где-то менее. Однако как мы видим, за рынок земли еще не проголосовали. Мне грустно, но я подозреваю, что рынок труда так и не будет проголосован. А относительно приватизации мы видим, что есть остановка. Есть некий откат,
– пояснил экс-министр.
Милованов заверил, что во время его работы экономическая ситуация в стране улучшалась.
"Это нужно просто делать, мы запустили процессы и удержали макроэкономическую стабильность. Инфляция упала в наше время. Гривна выросла. Проценты, под которые мы занимали деньги, упали до минимальных. Ситуация улучшалась", – сказал Милованов.
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