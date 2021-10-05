Об этом президент Украины заявил по результатам встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Киеве.

Важно Знак уважения и дружбы, – Зеленский встретился с президентом Израиля Герцогом

Зеленский отметил, что потенциал двустороннего взаимодействия между Украиной и Израилем еще не исчерпан. В то же время новые возможности открывает соглашение о свободной торговле. По словам украинского президента, это соглашение уже работает: впервые с начала пандемии растут объемы взаимной торговли товарами.

Это придает нам уверенности в полном восстановлении торговли и в превышении этих показателей, доковидных показателей,

– добавил Владимир Зеленский.

Также президент обозначил основные сферы для развития инвестиционного сотрудничества между нашими государствами. Среди них:

новейшие технологии и инновации,

кибербезопасность,

здравоохранение,

фармацевтика,

космические программы,

банковское дело и финансы,

строительство и сельское хозяйство.

Украина ждет израильских инвесторов, а правительство и я лично гарантируем защиту всех инвестиций. Израильские компании могут с пользой использовать колоссальный потенциал Украины – нового технологического хаба Европы,

– подчеркнул президент Украины.

Со своей стороны президент Израиля поблагодарил Украину за дружбу и выразил убеждение, что в будущем наши страны будут совершенствовать и углублять имеющееся сотрудничество

"Будущее отношений между нашими странами выглядит более перспективным, чем когда-либо", – сказал Ицхак Герцог и пожелал Украине счастливого 30-летия.

Обратите внимание! Первый визит Герцога на посту президента Израиля состоялся именно в Украину. Зеленский убежден, что это знак уважения и дружбы.