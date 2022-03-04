На допросе пленный оккупант рассказывает, что с 24 на 25 февраля его гаубично-артиллерийский дивизион получил приказ наступать на Украину и двинулся на Новую Каховку. Дальше должен был быть Николаев, а впоследствии и Одесса.

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Он утверждает, что военным сказали, будто с властями все договорено и они просто пройдут рейдом, без обстрелов гражданских. Им обещали, что "все будет, как в 2014 году, когда Россия забирала Крым".

Российские орки не ждали, что Украина встретит оккупантов таким бешеным сопротивлением.

Отстав во время боя от основных сил, предатель сдал себя и весь свой взвод украинским воинам,

– отметили в СБУ.

На видео также попал разговор оккупанта с женой. "Нас было 11 человек. Когда нас подбили, мы в посадке были. А когда мы вышли, мы увидели, что это мирное население. Здесь военных формирований нет. Помнишь, я говорил, что мы на учениях были и так далее? Это все бред. Они обстреливают Харьков, Киев, жилые дома, дети гибнут" – рассказал жене дважды предатель. Интересно, так ли бы он говорил, если бы его технику не подбили?

Теперь с орком работают следователи и контрразведка СБУ, его действия не останутся безнаказанными.

Видео допроса дважды предателя Игоря Руденко:

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