Обещанные "пакеты малыша" в родильных домах не появились

Коробка-колыбель, одеяло, матрасик, одежда, подгузники, игрушки – "бэби-боксы" с таким содержанием с первого сентября должны были раздавать всем украинским роженицам. Однако, обещанные правительством наборы для новорожденных в родильные дома еще не поступили.

Киевлянка Наталья Гоменюк первенца рожать будет через несколько недель. Она рассказала, что все необходимое для малышки уже купили сами. Конечно, потратили немалую сумму, ведь для своего ребенка хотели покупать только качественные вещи, а они – дорогие.

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Наталья недавно узнала, что государство приготовило для ее малыша подарок. В Украине с первого сентября каждому новорожденному обещали выдавать коробку-колыбель со всем необходимым: одеялом, матрасом, полотенцем, пеленками, подгузниками и игрушками-погремушками. Всего 25 наименований. У будущей мамы Наталии – единственное пожелание: "Хотела бы видеть качественные вещи, добротные".



Так должен был бы выглядеть "пакет малыша", подаренный государством роженицам

В регионах о "пакете малыша" тоже уже слышали и инициативе правительства радуются. Но пакеты для новорожденных, которые должны были вручать непосредственно уже с первого сентября, до сих пор никто не видел, даже в столице.

Для социально незащищенных слоев населения – это большая помощь. Сейчас один термометр электронный 150 гривен стоит,

– сообщила главная акушерка киевского роддома №3 Елена Белько.

В Харьков "бэби-боксы" тоже еще не завезли. Правда, государственных 35 миллионов гривен для реализации проекта уже получили. Юрий Шпарага, директор Департамента социальной защиты населения Харьковской ОГА заверил, что в десятых числах сентября пакеты для малышей будут получены. Договор, мол, уже подписан, дело только за соблюдением. В общем, соглашения на получение финансирования помощи уже подписали в 22 областях.



Стоимость "пакет малыша" – 5000 гривен

На местах вину за то, что реализация инициативы задерживается, перекидывают на Минсоцполитики. Вроде бы там вовремя не утвердили содержимое пакетов. Однако обещанное новорожденные получат. И мамы, которым вот-вот будут рожать, подарки от государства не ждут. "Если будут выдавать сразу – хорошо, а если, как пишут, через 30 дней, то уж лучше самой купить", – рассказала беременная Елена Пономарева. И охотнее приняли бы помощь деньгами.

Это такой диктат от государства. Семья имела бы право сама выбирать, что именно покупать. Для этого существует система социальных карт – денежные средства, которые бы могли быть потрачены только на детские вещи,

– объяснила молодая мама Александра Азархина.

На закупку пакетов малыша Украина предусмотрела 500 миллионов гривен. По пять тысяч за каждый. "Беби-боксы" будут поставлять без тендера, проект зарегистрировали, как международную техническую помощь. В дальнейшем же планируется закупать через ProZorro.

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Состав пакета, скорее всего, изменят – приблизят к украинским реалиям. Возможно, откажутся от коробки-колыбели. Чиновники не очень верят, что украинские родители будут класть в нее своих детей.