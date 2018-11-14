Обеспечение украинцев теплом – ответственность президента, – Юлия Тимошенко

Навести порядок в государстве и немедленно разрешить поставки украинского природного газа компаниям, которые должны обеспечивать людей теплом.

Этого требует Юлия Тимошенко и отметила, что обратилась с этими требованиями лично к президенту Петру Порошенко.

То, что сегодня делают с жизнью людей – это террор холодом, это издевательство нулевыми пенсиями и зарплатами,

– сказала лидер "Батькивщины" во время пресс-конференции в г. Ровно.

Юлия Тимошенко возмущена тем, что теперь по всей Украине есть населенные пункты, где дети в школах без тепла, не отапливаются больницы и дома. Ведь уже прошел месяц, как начался отопительный сезон, а 22 теплоснабжающие системы не получают природный газ, и люди в тех регионах остались в холоде, говорится на сайте партии.

"В м. Смела (в Черкасской области) люди уже блокировали дороги, приходили во все органы власти. И сейчас они планируют выехать в Киев и спросить у президента, что вообще происходит с поставками природного газа. Почему, несмотря на недопустимо высокие цены на газ все же людям этот газ украинской добычи не дают?" – спросила она.

Юлия Тимошенко убеждена, что причина в том, что на цене на газ построен одно из крупных направлений коррупции.

"Месторождения, которые когда-то принадлежали государству, переданы в частные руки во время правления Януковича, а также окружения Порошенко за взятки. Они, имея наши природные месторождения газа, а с другой стороны, имея влияние на всю власть, устанавливают на газ заоблачные цены. Люди неспособны платить такую цену. Людей лишили права на тепло", – пояснила председатель партии.

Юлия Тимошенко также опровергла утверждения власти, которые как информационная пропаганда раздаются со всех телеканалов, что якобы снижение цены на газ невозможно.