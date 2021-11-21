Вони не виключали, що тими кораблями доведеться звідти аж на Землю тікати. Але що стало причиною такої паніки, м'яко кажучи, нештатної ситуації?

К теме Россия подтвердила испытания противоспутникового оружия и цинично опровергла угрозу МКС

Причиною стало випробування Росією протисупутникової зброї.

Росія зібрала протисупутникову ракету

Росія із запізненням у майже 15 років нарешті спромоглася зібрати таку ракету, якою можна щось в космосі поцілити. Китай те успішно випробував ще у 2007 році, Сполучені Штати у 2008, навіть Індія те зробили 2 роки тому. Однак Росія – тільки тепер.

Ну і випробування тієї протисупутникової ракети пройшли вдало. У тому сенсі вдало, що росіяни поцілили в супутник, хоча з них би сталося і всю МКС підірвати, потому би розказували, що в ракеті точно була "візитівка Яроша" і саме тому вона, мовляв, взяла у приціл найбільший об'єкт з тих, що є в космосі, й атакувала МКС.

І якщо думаєте, що я зараз жартую, то я звісно жартую, але не дуже.

От в цьому плані випробування росіян дійсно відбулися вдало, ну що вони не зробили усім "великий бабах", поціливши у МКС, але навіть їхній "маленький бабах" виявився мало не катастрофічним для Міжнародної космічної станції.

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Росіяни зруйнували старий радянський супутник

Адже вони своєю ракетою примудрилися зруйнувати старий радянський супутник, але саме зруйнувати, утім не знищили.

Тобто вони його тією своєю ракетою вдарили, наче молотком, супутник розвалився на шматки, які утворили цілу хмару небезпечних уламків, частина з яких полетіла саме в бік МКС – то ж саме тому астронавти та космонавти і мусили терміново до кораблів перебиратися.

Адже якщо би те космічне сміття, якого наробили росіяни на орбіті своїми випробуваннями, зіткнулося би воно з МКС, то як мінімум сталася би розгерметизація й люди б загинули від задухи.

Росіяни як були "мавпеням з гранатою", так вони нею і лишилися. І от я розумію, що їм взагалі не шкода власних космонавтів, але те, що їм було не шкода власної ж космічної станції, яку вони могли зруйнувати через свої безвідповідальні дії – то тут окрема тема для роздумів.

МКС функціонуватиме до 2024 року і вона була цікава Росії, бо Росія працювала для МКС як перевізник – на замовлення і за гроші американців "Роскосмос" своїми іще радянськими ракетами доправляв туди людей та вантажі.



NASA відмовляється від послуг "Роскосмоса" / Фото з сайту NASA

Тобто Росія на тому заробляла чималі мільйони доларів, як перевізник. Ну і робила вигляд, що й вона там собі щось досліджує та експериментує, хоча навіть туалет в своїй частині роками не могла полагодити, а тому російські космонавти бігали потреби справляти до американських астронавтів.

Тобто ті всі російські космічні дослідження – це було для відводу очей, ну щоби не так соромно було за справжню цікавить Росії в цій галузі, що вони перетворилися просто на таксистів для американських астронавтів.

Але тепер, коли американська NASA відмовляється від таких послуг "Роскосмоса", замінивши росіян власними приватними перевізниками, то Росії МКС не те що не цікавий, а взагалі і не потрібний.

Адже тепер то за власні гроші треба туди космонавтів відправляти, а Росії таке не цікаво.

Ну і щоби "зберегти лице" я думаю Росії вкрай було би цікаво, щоби з МКС вже зараз сталася якась катастрофа – на кшталт зіткнення з космічним сміттям – щоби Росія могла з тяжким серцем і дулею в кишені заявити, що змушена згорнути цю космічну програму.

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Можливо, цей от підрив супутника, який своїми уламками міг пошкодити МКС, це не випадковість і навіть не "галаватяпство" росіян, а заздалегідь спланована акція, яка росіянам, на щастя, не вдалася – ну бо вони криворукі, хто б що не розказував.