Мол, на матче Евро-2020 в Бухаресте фанаты выкрикивали оскорбления в сторону президента России. Об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, сообщают российские СМИ.
Кстати На матче Украина – Македония фаны исполнили хит "Путин – ху*ло": видео со стадиона
Реакция России
Свищев сказал, что это было "хорошо спланированной провокацией против России". Он утверждает, что УЕФА должен запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ и даже наказать "организаторов акции".
Опять их кто-то заводит, никак они не могут успокоиться. Заводят их националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют. Вместо того чтобы сосредоточиться на игре, они занимаются полной ахинеей,
– сказал чиновник.
Что этому предшествовало
Во время игры сборных Украины и Северной Македонии украинские болельщики вспомнили и о лидере страны-оккупанта. Фаны исполнили на стадионе известный хит "Путин – ху*ло".
Украинцы поют "Путин – ху*ло", смотрите видео: