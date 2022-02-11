Об этом спикер Владимира Путина сообщил журналистам. Он подчеркнул, что главная цель переговоров, по его мнению, – обеспечить реализацию "Минска-2".

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Песков убеждает, что к решению главной проблемы и не приблизились

Однако, утверждает рупор Кремля, к этому в Берлине так и не приблизились. Более того, пресс-секретарь Путина позволил себе отметить, что, мол, российские представители "продолжают объяснять географические, геополитические и другие реалии своим иностранным коллегам".

Украина, убеждает Песков, "делает все, чтобы не выполнять обязательства по минским соглашениям".

Задача – обеспечить реализацию минского комплекса мероприятий, абсолютно четко прописанного в определенной последовательности, где зафиксированы обязательства сторон. Задача в этом. Пока не удалось участникам переговоров приблизиться к выполнению этой задачи,

– заявил Песков.

Козак тоже высказал свои претензии Украине

Отметим, что после 9-часовой переговоров в Берлине представитель России Дмитрий Козак пожаловался на позицию главы Офиса Президента Андрея Ермака. Мол, Ермак категорически отказался вести переговоры с боевиками – это Москву не устраивает.

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Что известно о последней встрече советников в Берлине:

По словам Андрея Ермака, стороны согласились продолжить диалог.

Однако никакого итогового документа подписано не было.

Также стороны даже не смогли договориться о следующей дате встречи.

Глава ОП подчеркнул, что украинская сторона была настроена на конструктивную позицию. Ермак предположил, что следующий этап может пройти уже в Турции.

Смотрите брифинг Андрея Ермака: