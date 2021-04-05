Объявили о заминировании: в аэропорту Варшавы эвакуировали самолет
В аэропорту Варшавы пришлось эвакуировать 100 пассажиров самолета, который должен был лететь в Стамбул. Причиной стало сообщение о взрывном устройстве.
Источник:RMF24
Пресс-секретарь командующего подразделением пограничной охраны "Висла" Дагмара Белец-Янас заявила, что в аэропорт имени Шопена в Варшаве поступило сообщение о заминировании одного из самолетов.
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Службы в аэропорту имени Шопена в Варшаве получили информацию о том, что на одном из самолетов может быть взрывоопасный заряд. Более 100 пассажиров эвакуированы,
– подчеркнула пресс-секретарь.
Правоохранители тщательно обыскали самолет, однако, к счастью, ничего не нашли. Представитель варшавского аэропорта Петр Руджски заявил, что это была "ложная тревога".
Очевидно сообщение прислал какой-то шутник. Его личность пока не установили.
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