В то же время в самом ведомстве уточнили слова своего руководителя. Говорят, это личное мнение их руководителя, а не позиция ведомства или правительства страны.

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Что сказал Сикорский о сбивании целей

В своем заявлении Радослав Сикорский отметил, что Польша должна сделать все, чтобы гарантировать безопасность своим гражданам. И на это не должны влиять предубеждения и страхи, что подобные решения каким-то образом втянут НАТО в войну.

Членство в НАТО не отменяет ответственность каждой страны за защиту собственного воздушного пространства – это наш конституционный долг,

– сказал Сикорский.

При этом объяснил это и тем, что как только вражеские цели пересекут воздушное пространство Польши, возрастают риски для польских граждан.

Уточненное заявление польского ведомства

Впоследствии представитель МИД Польши Павел Вронский отметил, что слова Сикорского относительно возможного сбивания польской противовоздушной обороной российских ракет и дронов над территорией Украины не является позицией правительства, а только личным мнением главы МИД, пишет Укринформ.

При этом он уточнил, что позиция Сикорского заключается в том, что для защиты жителей Польши нужно использовать любые возможности, и защита воздушного пространства является обязанностью государства.

При этом возможность сбития российских ракет и дронов на значительной высоте в воздушном пространстве Украины должна быть "элементом оценки польских военных, и это касается каждого конкретного случая".

Если есть такая возможность и Украина на это соглашается, то мы должны ею воспользоваться. Но это личное мнение министра,

– подчеркнул Вронский.

К слову, 26 августа "воздушный объект" нарушил воздушное пространство страны во время массированной атаки России против Украины. Вероятнее всего, это был беспилотник. Объект зафиксировали по меньшей мере три радиолокационные станции.