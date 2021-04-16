Коррупция в судах – это вечное соревнование за то, кто даст больше. Если таких игроков на рынке много, никто из них не может чувствовать себя абсолютно уверенным в результате, считает Галина Чижик.

Всегда может найтись кто-то, кто заплатит больше. Когда у нас будут одни правила для всех, это может стать фактором сдерживания и для землевладельцев, и для олигархов.

Об уроках и неудачах на пути к очищению судебной системы от нечестных судей. Где взять честных и мотивированных людей на государственной службе, чтобы очистить систему? О законах, которые коррумпируют судей, и роли парламента в обеспечении честных правил игры. Почему общественные активисты не спешат во власть? Да, кто с кем должен садиться за стол переговоров? – в новом выпуске "А что дальше?" Оксана Сыроед общалась с экспертом по судебной реформе "Центра противодействия коррупции" Галиной Чижик.

Как отмечает ведущая программы Оксана Сыроед, процессы, которые коррумпировали судей начались в 90-х годах. Это были процессы олигархизации, когда началась приватизация и формирование монополий, в которых суды имели решающий голос. И сегодня, в законодательство и дальше продолжают закладываться нормы, которые создают коллизии и коррумпируют судей. То есть существует умысел парламентариев, представляющих монополистов, создать конфликт. Поэтому, как считает Оксана Сыроед, нужно определиться, где курица, а где яйцо, и против чего стоит на самом деле направить усилия.

По мнению Галины Чижик, пока в государственных органах не будут сидеть люди, которые имеют интерес действительно очистить судебную систему, до тех пор система не очистится. Для этого, общественным активистам нужно садиться за стол переговоров, идти и брать власть в свои руки.

Галина Чижик, 28 лет. Последние 5 лет продвигает эффективную судебную реформу для утверждения справедливого судопроизводства в Украине. Автор и ведущая первого украинского подкаста о судебной системе Судкаст; в 2018-2019 годах была автором и ведущей программы "Честь и НеЧесть", которая выходила в эфире 24 канала. С 2016 по 2020 годы входила в состав Общественного совета добропорядочности, независимого общественного органа по оценке судей и кандидатов на судейские должности на соответствие критериям добропорядочности и профессиональной этики; с 2016 по 2018 годы координировала работу совета. В 2020 году вошла в рейтинг ТОП-100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала Фокус и получила награду Top 30 Under 30 от Киевпост.

Напомним, "А что дальше?"– новый социальный медиапроект вице-президента Киевской школы экономики и сопредседателя Львовского форума Оксаны Сыроед, который должен бороться с наративами российской пропаганды в Украине о якобы несостоятельности украинцев строить успешное государство. Программы будут выходить каждый четверг на YouTube-канале проекта.

Партнеры проекта:

Львовский Форум

Киевская Школа Экономики

Институт Просвещения

Проект реализуется при поддержке Фонда Ганса Зайделя в Украине.