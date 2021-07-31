Принудительная вакцинация начнется с 15 августа. У медработников будет 15 дней, до 1 сентября, чтобы сделать первую прививку от коронавируса.

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В Венгрии принудительно будут вакцинировать медиков

С начала сентября власти обещают принять меры к тем, кто не вакцинируется. По данным министерства здравоохранения Венгрии, большинство медиков уже сделали прививки от COVID-19 и лишь небольшой процент работников медучреждения не иммунизирован.

Как пояснили в администрации Виктора Орбана, премьера Венгрии, власти пошли на обязательные прививки медиков, потому что они находятся в постоянном контакте с больными и затем подвергают опасности и себя, и своих пациентов.

Коронавирус в Венгрии: последние новости

По состоянию на 31 июля в Венгрии коронавирусом болеtт более чем 31 тысяча граждан.

Болезнь унесла жизни 30 тысяч венгров.

В Венгрии принято 6 вакцин против COVID-19: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinopharm/Beijing и Sputnik V.

Более 5,4 миллиона человек в Венгрии полностью вакцинированы.



Коронавирус в Венгрии на 31 июля / Графика Минфина