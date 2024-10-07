По сообщению городских властей, для удара по столице враг использовал аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. Все воздушные цели были сбиты, однако есть падение обломков.

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Куда упали обломки "Кинжалов"

По словам Виталия Кличко, три обломка ракеты обнаружили на территории детсада в Соломенском районе столицы. На месте работают службы.

Также в Соломенском районе обломки повредили кровлю многоэтажного жилого дома, еще один упал на крышу супермаркета, остальные – на открытой территории.

В Голосеевском районе обломок повредил крышу автомобиля, другие упали на открытой территории. В Шевченковском районе – падение обломков на открытой территории.

Всего в ночь на 7 октября Россия атаковала Украину более 80 воздушными средствами поражения. 32 "Шахеды" были сбиты. Среди трех, выпущенных "Кинжалом", удалось сбить два.

Кроме того, 37 российских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, предположительно в результате активного противодействия РЭБ.