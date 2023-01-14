Новость сообщил Александр Ткаченко. Он отметил, что очередная суббота началась с террористической атаки на Киев.

Обратите внимание Россия атаковала энергетическую инфраструктуру: в Украине вводят экстренные и аварийные отключения

Обломки сбитой ракеты упали на территорию Музея Пирогово. К счастью, никто не пострадал. На место оперативно прибыли все службы: полиция, военные, скорые,

– заявил Ткаченко.

Он опубликовал кадры с места инцидента.

Обломки ракеты / Александр Ткаченко

Что говорят в музее

В музее рассказали, что, к счастью, никто не пострадал. Люди очень оперативно отреагировали на сообщения о тревоге и перешли в укрытие гражданской защиты. К сожалению, обломки начали лететь за несколько минут до того, как сообщили об угрозе.

Враг испортил прекрасное зимнее утро. В то же время, к счастью, никаких последствий для ценных экспонатов не было. Музей обратился в полицию и ГСЧС. Все обломки собрали. Их идентифицируют.

В Музее Пирогово упали обломки ракеты, сбитой защитниками украинского неба. Это произошло вдали от домов.