В результате 5-этажный жилой дом, в который попали обломки ракеты, получил сильные разрушения, сообщает 24 канал.

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Последствия попадания в дом обломков ракеты

В результате попадания обломков сбитой ракеты в жилом доме Подольского района вспыхнул пожар. Там загорелись квартиры с 1 по 3 этаж.

Спасатели ликвидировали пожар, однако здание стало непригодным для проживания.

Последствия попадания обломков ракеты в здание в Киеве: Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

Обстрел 5-этажки на Подоле: что известно

Россияне 18 марта, примерно в 08:00, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, осуществили обстрел территории жилой застройки в Киеве. Обломки ракеты попали в 5-этажный жилой дом в Подольском районе. В целом повреждения получили 6 жилых домов, детский сад и школа.

В результате атаки врага 1 человек погиб, 19 пострадали (среди них 4 детей) и 98 человек были эвакуированы. Спасательные работы продолжаются, так что количество пострадавших может увеличиться.

Столичная прокуратура начала расследование по факту нарушения обычаев войны и умышленного убийства.

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