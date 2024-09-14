Всего за последние два дня в Украину вернули 152 военных и гражданских. В частности, среди них подавляющее количество военных, которые были в плену с начала полномасштабного вторжения, в том числе и бойцы "Азова".

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Обмен пленными между Украиной и Россией

В "Слуге народа" продемонстрировали, как выглядели первые шаги на родной земле граждан, что удалось вернуть в рамках 56 обмена пленными.

Освобожденных защитников встречали украинским флагом и щемящими словами: "Приветствуем вас дома". Несколько человек подходят к флагу, осторожно касаются и целуют его. Это – напоминание, что они наконец дома и российских плен остался позади.

Украинские защитники вернулись домой: смотрите видео

Среди освобожденных 82 рядовых и сержантов и 21 офицера.

Среди освобожденных – защитники 36 бригады морской пехоты, Нацгвардии, в частности 12-й бригады специального назначения "Азов", пограничники, представители спецподразделения "Кракен". Также есть представители Нацпола и теробороны, ГСЧС, подразделений ВСУ,

– указал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Подавляющее большинство освобожденных – люди, которые удерживались с первых дней войны.