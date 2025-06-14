Один из украинских защитников наконец смог встретиться со своей мамой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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Как состоялась первая встреча военного со своей мамой после плена

В своих соцсетях Дмитрий Лубинец опубликовал трогательную встречу украинского защитника со своей мамой после плена. Он пожелал каждой семье дождаться своих родных и долгожданных объятий.

Военный впервые после плена встретился со своей мамой: видео Дмитрия Лубинца

Слава Богу, что дома. Я всем желаю, чтобы все вернулись,

– говорит мама военного.

Отметим, что украинский военный, которого удалось освободить, родом из Славянска. Над ним, как и над другими пленными, издевались оккупанты.

Во время пребывания в неволе россияне отрубили военному указательный палец. Когда парень спросил, для чего они это сделали, те цинично ответили, что палец больше ему не понадобится.

Напомним, что сегодня домой вернулись защитники Мариуполя, офицеры и военные, которым еще не исполнилось 25 лет. Некоторые из них находились в плену еще с 2022 года.