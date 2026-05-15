Четыре года в российской неволе: во время обмена из плена вернулись 20 бойцов "Азова"

В пятницу, 15 мая, Украина и Россия провели первый этап масштабного обмена пленными. На этот раз из вражеской неволи удалось вернуть 20 бойцов "Азова".

Об этом сообщил командир 1 корпуса НГУ "Азов" Денис "Редис" Прокопенко.

Кого удалось вернуть из плена?

15 мая начался первый этап обмена пленными в формате "1000 на 1000".

По словам Дениса Прокопенко, в этот день на родную землю вернулись 20 бойцов 1 корпуса НГУ "Азов", из которых 19 были защитниками Мариуполя.

"Редис" отметил, что военные провели в российском плену четыре года, и теперь наконец смогли встретиться с родными, которые все это время боролись за их возвращение и ждали этого дня.

Поздравляю собратьев дома, в Украине. Спасибо за стойкость, мужество и силу, которые вы ежедневно проявляли в сверхтяжелых обстоятельствах, под круглосуточным давлением бесчеловечной российской системы, которой не удалось победить вас,

– написал он.

Отдельно Прокопенко выразил благодарность президенту Украины за внимание к вопросу обмена пленными, украинским военным, которые пополняют обменный фонд, а также представителям МВД, СБУ, ГУР, "Ассоциации семей защитников Азовстали" и странам, которые способствуют переговорному процессу.

Напомним, в рамках обмена пленными домой вернулись 205 воинов, среди которых военные ВСУ, ТрО, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Известно также, что 95% возвращенных военных попали в плен еще в 2022 году – речь идет о 193 защитника из 205.

Как рассказал Дмитрий Лубинец, много освобожденных украинцев возвращаются из неволи с серьезными травмами, подорванным здоровьем и тяжелыми психологическими последствиями. Впереди их ждет реабилитация, восстановление документов и банковских карточек.

По словам омбудсмена, домой вернулись преимущественно военные рядового и сержантского состава, но также есть офицеры и капитаны.

Что известно об "азовцах" в плену?

11 апреля Денис "Редис" Прокопенко также сообщал о возвращении по меньшей мере 12 азовцев в рамках тогдашнего обмена. По его словам, эти защитники находились в неволе более 4 лет.

24 апреля также состоялся обмен пленными. Тогда из неволи удалось вернуть 193 украинских военнослужащих, которые защищали нашу страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, а также Курском направлениях. Однако никакой официальной информации о возвращении "азовцев" тогда не было.

После обмена заместитель командира бригады "Азов" Национальной гвардии Украины Святослав "Калина" Паламар прокомментировал ситуацию и раскритиковал призывы не говорить публично о пленных защитниках Мариуполя. По его словам, утверждения о том, что огласка якобы вредит обменам являются безосновательными и наоборот усложняют ситуацию.

Паламар отметил, что, несмотря на радость от каждого обмена военнопленными, общество не должно забывать об ответственности перед защитниками.

Стоит отметить, что Россия действительно нередко намеренно затягивает или усложняет процесс обмена пленных военных "Азова", создавая дополнительные искусственные преграды. Поэтому их возвращение домой остается одним из самых сложных направлений.