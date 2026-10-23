"Их считали погибшими в Еленовке": кого удалось вернуть в ходе обмена

В пятницу, 23 октября Украина вернула из российского плена 270 граждан, среди которых военные и гражданские пленники. Среди уволенных есть защитники Мариуполя, выжившие во время теракта в Еленовке.
Как сообщил Кирилл Буданов в своем телеграм-канале, среди 270 возвращенных оказались 261 защитник, в том числе 38 офицеров, а также девять гражданских пленников.
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Большинство военнослужащих находилось в плену с 2022 года. Среди них – защитники Мариуполя, а также воины, пережившие теракт в Еленовке. Кроме того, домой вернулись бойцы, попавшие в плен еще в 2018 и 2020 годах.
Всем уволенным гражданам уже оказывается медицинская помощь. Государство обеспечит им надлежащие выплаты и поможет пройти реабилитацию для возвращения к гражданской жизни.
Помощь международных партнеров и поддержка общин
Важную роль в процессе освобождения украинцев сыграли Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты. Благодаря этому сотрудничеству удалось освободить 74-летнего гражданина США Стивена Габбарда, который проживал в Изюме в Харьковской области и преподавал английский язык, после чего был незаконно осужден россиянами.
Благодарю Силы обороны Украины за отважную борьбу и взятие в плен российских оккупантов, что дает нашему государству возможность возвращать наших воинов из вражеского плена
Команда Координационного штаба приложила значительные усилия для организации обмена, а общины в Черниговской области традиционно встречали защитников на родной земле.
Как уже сообщалось на нашем сайте, 22 октября в Украину также были возвращены тела 252 погибших военнослужащих.
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