Исторический обмен: Украине удалось вернуть наибольшее количество осужденных военнослужащих

Об этом в телеграм-канале сообщил Дмитрий Лубинец.

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Что известно о состоянии освобожденных защитников и подробностях освобождения?

В ходе обмена удалось освободить 86 осужденных украинских военных, а также одного защитника, в отношении которого велось уголовное преследование.

Домой вернулись военнослужащие Вооруженных Сил Украины, в частности Сил территориальной обороны, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Впервые за долгое время удалось освободить значительное количество бойцов "Азова". Среди вернувшихся также есть один военнослужащий "Айдара".

Двое защитников находились в российском плену с 2018 и 2020 годов. Таким образом, они провели в неволе восемь и шесть лет соответственно.

Кроме того, Украина вернула тяжелобольных и тяжелораненых военных, в частности тех, кто находится в критическом состоянии. Лубинец отметил, что неоднократно обращался к российской стороне по поводу освобождения некоторых из них.

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Как возвращали украинских пленных: смотрите видео

Самому молодому освобожденному защитнику 24 года, а самому старшему – 63. Один из возвращенных военных уже 24 октября отпразднует свое 60-летие на родной земле.

Все освобожденные защитники ранее были подтверждены в качестве военнопленных через Международный комитет Красного Креста или другие источники.

Возвращение украинцев стало результатом многомесячных переговоров рабочей группы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в которую входит и Офис омбудсмена.

В целом этот обмен показывает, что наши приоритеты неизменны: мы возвращаем домой тех, кто находится в плену дольше всех, тяжелобольных и тяжелораненых. Также на повестке дня стоят категории гражданских лиц и те, кто находится в плену еще с 2014 года– подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен заверил, что работа по возвращению украинцев из российского плена не прекратится, поскольку это часть справедливого мира, к которому стремится Украина.

Напомним, ранее в Координационном штабе сообщили, что Украина берет в плен больше российских военных, чем Россия – украинских. За первые восемь месяцев 2026 года разница составила 858 человек в пользу Украины, что расширяет возможности для возвращения наших защитников домой.