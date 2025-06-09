Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

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Как украинские защитники вернулись домой

Буданов поздравил украинских бойцов с возвращением и поделился деталями события.

Домой возвращаются украинские воины в возрасте до 25 лет: пехотинцы, моряки, десантники, нацгвардейцы, пограничники и бойцы теробороны,

– рассказал он.

Руководитель ГУР опубликовал кадры по возвращению украинцев: смотрите видео

Кирилл Буданов подчеркнул, что несмотря на давление страны-агрессора Украина придерживается договоренностей и действует четко и постепенно. "Работаем дальше – до возвращения каждого украинца", – подчеркнул он.

Напомним, что о первом этапе обмена сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Он не назвал конкретное количество защитников, которых удалось вернуть 9 июня.

"Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически ежедневно. Рассчитываем, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле", – объяснил президент Украины.

К слову, в сети распространили другое щемящее видео с украинским защитником. Сразу после возвращения на родину воин смог дозвониться до своей мамы.