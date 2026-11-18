Каковы приоритеты при формировании списков и каков масштаб обмена?

Омбудсмен отметил, что коммуникация с российской стороной, в частности с российским уполномоченным Лантратовой, продолжается на рабочем уровне. Стороны согласовывают окончательные цифры и категории, а Украина настаивает на четких и прозрачных критериях формирования списков.

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Приоритет №1 для нас – это категория тяжелораненых, тяжелобольных граждан Украины. Это как военнопленные, так и гражданские лица. Вторая категория приоритетов – это украинские героини, женщины, которые до сих пор находятся в российских тюрьмах. Третий принцип, я его называю таким принципом человечности: тот, кто дольше всех находится в плену, тот и должен вернуться раньше– отметил Дмитрий Лубинец.

Самые сложные переговоры ведутся в отношении защитников Мариуполя, которые находятся в плену с 2022 года – более 4,5 года. Многих из них оккупанты незаконно осудили. В то же время согласованная цифра будущего обмена точно не будет меньше одной тысячи с каждой стороны.

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Точная цифра не может быть меньше тысячи, и сейчас обе стороны работают над тем, чтобы она была максимально большой. То есть какова будет окончательная цифра? 1200 на 1200, полторы тысячи на полторы тысячи, возможно, даже больше– отмечает омбудсман.

Дмитрий Лубинец о переговорах с Россией относительно пленных: видео

Как планируют возвращать гражданских лиц и детей?

Лубинец пояснил, что международное гуманитарное право не предусматривает процедуры обмена гражданских лиц, потому что их задержание государством-агрессором является прямым нарушением Женевских конвенций. Поэтому Украина использует юридическую конструкцию воссоединения семей, договариваясь о взаимных шагах.

На данный момент известно о более чем двух тысячах незаконно удерживаемых гражданских лиц Украины, однако через Международный комитет Красного Креста удалось верифицировать лишь 840 человек. К открытию отдельного гуманитарного канала для гражданских лиц присоединилась Мелания Трамп после встречи с украинским омбудсменом в Белом доме.

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Мелания Трамп согласилась присоединиться к такой инициативе, и в рабочем режиме я ежедневно поддерживаю связь и веду переговоры с Марком Бекманом, который является исполнительным советником– отметил Лубинец.

Кроме того, при содействии Мелании Трамп возвращают депортированных детей, которых в Украине на данный момент верифицировано 20 651 человек. Работа в этом направлении началась в августе 2025 года, а первую группу вернули 10 октября 2025 года в рамках программы "Bring Kids Back UA". Лубинец подчеркнул, что депортация представляет собой целостную систему преступлений РФ, которая должна быть юридически признана геноцидом.

Почему гуманитарная миссия в Константиновке невозможна?

Омбудсман решительно отверг заявления Путина о готовности организовать гуманитарную миссию в Константиновке в Донецкой области, подтвердив, что этот вопрос даже не поднимался на переговорах.

Мы никогда не обсуждали территорию Донецкой области, более того, я убежден, что именно на территории Донецкой области, где ведутся активные боевые действия, это в настоящее время либо вообще невозможно осуществить, либо сделать крайне сложно. Точно не 5 дней, не 10, не 20. Это зона активных боевых действий, и я даже сейчас не допускаю ни малейшей возможности того, что мы сможем провести вторую гуманитарную миссию именно на территории Донецкой области– говорит Дмитрий Лубинец.

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Вместе с тем переговорная группа работает над продолжением миссий на временно оккупированной территории Херсонской области, в частности в Олешковской общине, где естественной линией разграничения является река. Местные жители находятся на грани гуманитарной катастрофы, не имея достаточного количества воды, еды и медикаментов.

Что случилось с эвакуированными жителями Олешек?

По словам Лубинца, всех эвакуированных из Олешек украинцев сразу доставили в Киевскую областную больницу, где им оказали медицинскую и психологическую помощь. Специалисты на месте восстановили гражданам утраченные документы, пенсионные и социальные выплаты.

Большинство спасенных уже переехали к родственникам по всей Украине, часть разместили в местах временного проживания ВПЛ, а пожилых людей разместили в гериатрических учреждениях. Лубинец подчеркнул, что по итогам миссии готовит рекомендации правительству по внедрению системных программ восстановления жилья и прав для всех категорий переселенцев.