Об этом 19 ноября заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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Что известно о подготовке обмена пленными?

По его словам, в настоящее время спецслужбы Украины и России занимаются сверкой списков военнопленных. При этом представитель Кремля не уточнил, сколько человек могут быть возвращены в ходе обмена и когда именно он состоится.

Договоренности о новом масштабном обмене пленными Украина и Россия достигли в ходе трехсторонних переговоров с участием США, которые состоялись 10–11 ноября в Абу-Даби.

Тогда глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о принципиальной договоренности относительно нового масштабного обмена. Первый заместитель начальника управления информации Генштаба России Александр Зорин предполагал, что он может состояться в течение ближайших двух–трех недель. По его словам, речь шла об обмене, который может стать одним из крупнейших за время полномасштабной войны.