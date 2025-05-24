Среди освобожденных военных есть и дронщики Сил беспилотных систем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

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Кого удалось вернуть в рамках обмена "1000 на 1000"

По словам Ермака, на второй день масштабного обмена пленными удалось вернуть некоторых украинцев, которые были в плену еще с 2022 года.

В украинской разведке говорят, что сегодня домой вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, СБС, Военно-морских Сил, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Там отмечают, что из отдельных подразделений и воинских частей пленных удалось освободить впервые. Кроме этого, среди освобожденных также 27 защитников Мариуполя.

Заметим, что все 307 освобожденных пленных являются мужчинами, представителями рядового и сержантского состава. Они воевали на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

В ГУР уверяют, что освобожденным защитникам предоставят необходимую помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.