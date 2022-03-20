Главное управление разведки раздобыло список захватчиков 31 истребительного авиационного полка из воинской части №75391 (город Миллерово Ростовской области).

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Кроме фамилий и имен российских военных, которые бомбят украинские города и села, в список также попали данные их родственников. Всего перечень состоит из 161 человека. Все они так или иначе причастны к военным преступлениям против Украины.

За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности,

– отметили в ГУР.

Список оккупантов 31 истребительного авиационного полка росармии / Фото ГУР

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