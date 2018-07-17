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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Обнародована новая дата презентации бюджетного смартфона Nokia X5: предварительную отменили

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Nokia X5: озвучена новая дата запуска смартфона
Nokia X5: озвучена новая дата запуска смартфона / Соцсети

Компания HMD Global, которая продает мобильные телефоны под брендом Nokia, официально объявила дату запуска смартфона Nokia X5.

Ранее Nokia X5 должны были презентовать 11 июля, но из-за погодных условий мероприятие отменили.

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Сейчас же HMD Global объявила в социальной сети Weibo новую дату – 18 июля.

Как отмечается, мероприятие должно пройти там же, где и планировалось ранее, а именно в китайском Пекине.

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Официально: презентация Nokia X5 состоится 18 июля

К слову, Nokia X5 с таким названием выйдет только для китайского рынка, зато для глобального – его назовут Nokia 5.1 Plus.

Девайс получит 5.86-дюймовый HD + дисплей с разрешением 1520 × 720 пикселей и соотношением сторон 19: 9.

Внутри же будет стоять восьмиядерный процессор с частотой 2 ГГц – MediaTek Helio P60. Кроме этого, смартфон будет иметь 3/4/6 ГБ оперативной и 32/64 ГБ встроенной памяти, а также двойную основную 13-мегапиксельную камеру и батарею на 3000 мАч.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что стоимость смартфона Nokia X5 будет даже меньше, чем ожидалось – 120 долларов.

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Теги: Техно Смартфоны Nokia Китай
Источник: 24 канал
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