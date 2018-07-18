Обнародованы новые "живые" фото гигантского смартфона Huawei Honor Note 10

В сеть попали новые "живые" фото смартфона Honor Note 10 который выпустило дочернее предприятие Huawei. На этот раз устройство, а именно его огромный экран сравнили с Nintendo Switch.

Соответствующие фотографии обнародовал нидерландский ресурс Techtastic.

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На кадрах игровая консоль имеет жидкокристаллический дисплей диагональю в 6,2 дюйма и раздельной способностью в 1440 пикселей.





Honor Note 10 сравнили с Nintendo Switch

Экран Honor Note 10 в свою очередь немного больше – 6,9 дюйма и очень узкие рамки, делает его по габаритам очень похожим на Nintendo Switch.

Кроме того, смартфон будет оснащен монокристаллического системой Kirin 970 и будет иметь 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Устройства по габаритам очень похожи

Устройство будет работать под управлением Android 8.1 Oreo, а емкость его аккумулятора составит 6000 мАч.

Напомним, в сети уже появлялись "живые" фото великана Honor Note 10. В частности, на фотографиях, которые оказались у инсайдеров, новинка имеет лучший вид, чем Huawei P20, корпус которого отличается особым градиентным покрытием.

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