Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что культура постоянного сбора отзывов дисциплинирует и мотивирует совершенствовать цифровые инструменты. Всего Минобороны выделило топ-5 страхов, присутствующих у граждан.

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5 мифов о приложении Резерв+

Как рассказала Черногоренко, люди боятся, что военно-учетный документ в Резерв+ ни на что не влияет, в отличие от бумажки с ЦНАП. Однако на самом деле Резерв+ и ЦНАПы генерируют одинаковые документы. С 18 июня они приравниваются к военному билету и временного удостоверения – с документом с Резерв + можно даже пересекать границу.

Также люди боятся, что после обновления данных через Резерв+ они получат статус "в розыске". Однако, как отмечают в Минобороны, этот статус появляются не из-за обновления данных в приложении – ЦНАП и ТЦК не дадут другого результата.

Это происходит, потому что, например, человеку вручили повестку, а он по ней не появился. Сроки появления в ТЦК закончились, он нарушил закон и поэтому его объявили в розыск. А благодаря приложению вы можете узнать о потенциальной проблеме онлайн, а не во время задержания соответствующими органами,

– указала Черногоренко.

Также украинцы рассказали, что опасаются того, что их данные могут украсть через Резерв+, чего не произойдет в случае с ЦНАПом. Однако приложение прошло все необходимые проверки безопасности и имеет сертификат КСЗИ. Кроме того, Резерв+ только отображает информацию из реестра Оберіг и не хранит ее на собственных серверах.

Данные с ЦНАП и Резерв+ попадают в единое место – реестр Оберіг, доступ к которому есть только у уполномоченных органов.

Кроме этого, люди тревожатся, что электронная повестка придет в Резерв+. Как пояснила заместитель министра обороны, такого не будет, потому что законы Украины о войске и мобилизации не знают, что такое электронная повестка. Такое понятие просто не прописано в официальных документах.

В конце Екатерина Черногоренко развеяла конспирологическую теорию о том, что Резерв+ отслеживает геолокацию, чтобы человека нашли ТЦК. Чиновница отметила, что в каждом смартфоне можно просмотреть список приложений, которые имеют доступ к геоданным. Резерв + не имеет никакой необходимости в этом – в чем можно убедиться лично.

К слову, по состоянию на сейчас уже 2 миллиона граждан обновили данные в Резерв+. В ТЦК на это ушло бы 235 дней. Приложение пока занимает первое место по количеству украинцев, обновивших данные таким способом.