В ТЦК назвали случаи, когда нужно это сделать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальницы группы коммуникаций Днепропетровского ОТЦК и СП Елены Кузиной в эфире телемарафона.

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Когда военнообязанным нужно обновлять данные

Обновление данных происходит в ряде случаев. Среди них – изменение социального положения:

бракосочетание,

развод,

рождение ребенка,

смена образования,

изменение места жительства.

Елена Кузина отметила, что данные, по возможности, нужно обновлять как можно быстрее.

К слову, сейчас в Украине произошел процесс цифровизации благодаря приложениям Резерв + и Армия +, которые хорошо повлияли, в частности, на этот процесс.

Напомним, что в среду, 18 декабря, ВРУ приняла законопроект №12066 по совершенствованию порядка ведения воинского учета. Он предусматривает создание единой базы данных о военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта.