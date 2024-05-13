В частности, юрист Дмитрий Дончак на портале b2bconsult рассказал, нужно ли после 18 мая обновлять данные лицу, у которого в военном билете написано "признан непригодным со снятием с учета".

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Эксперт отметил, что в случае, если человек признан непригодным с исключением с воинского учета, поэтому ему не нужно обновлять данные в ТЦК.

"Вы уже не военнообязанный, и не находитесь в запасе. Поэтому у вас нет обязанности обновлять свои данные", – отметил Дмитрий Дончак.

Справка. Закон 3633, вступающий в силу с 18 мая, применяется к призывникам, военнообязанных, военнослужащих.

Надо ли проходить ВВК

Юрист добавил, что таким лицам не нужно обновлять и справку ВВК, чтобы получить вклейку штрих-кода в военный билет.

Ваша справка ВЛК - действительна. Ее не нужно обновлять. Вам не нужно заново проходить медосмотр. Но чтобы окончательно выяснить этот вопрос – обратитесь в ТЦК с письменным заявлением о вклейке штрих-кода, – заметил Дончак.

К заявлению следует приложить копию справки ВВК и копию военного билета. При этом юрист не исключил, что по результатам ответа возможно придется писать жалобу на противоправные действия работников военкомата.

Статус "ограниченно годный" отменен

Отмена статуса "ограниченно годный" к военной службе в Украине, по мнению юриста, неоднозначное решение, которое вместо преодоления проблем может создать новые.

Дончак заметил, что разделение всех военнообязанных только на годных и непригодных без промежуточного статуса – противоречит мировой практике. А также потенциально может даже увеличить на фронте количество военнослужащих, которые имеют проблемы со здоровьем.