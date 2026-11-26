Об этом Владимир Зеленский сообщил в ежедневном обращении.

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Что сказал Зеленский?

Зеленский предупредил, что в ближайшие дни может быть новая массированная ракетная атака врага. В случае угрозы нужно немедленно уходить в укрытие.

Днями обращайте внимание на сигналы ракетной опасности. Пусть знают в России. Мы свое восстановим. И на каждый удар ответим– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина усиленно работает над поставкой дополнительных оружейных пакетов. Сегодня уже была встреча в Киеве с представителями одной из стран, помогающей нашему государству. Там говорили также о защите критической инфраструктуры от дронов.

Президент поблагодарил украинские энергетики и ремонтные бригады за их сверхважную работу. Они каждый день возобновляют инфраструктуру после российских атак, чтобы люди имели тепло и свет.

В Днепре очень сложно, в Павлограде, в других общинах области. Наша Харьковщина. Одесса и область. Сумщина, постоянно под российскими обстрелами и под ударами. Донетчина. Николаев и область. Остальные наши области. Всюду работают команды по восстановлению. Я хочу поблагодарить вас, поблагодарить вас всех– подчеркнул Зеленский.

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Также уже готовится следующий обмен пленными. Есть надежда, что удастся обменять многих наших граждан.

Отношения с Венгрией перезагружают

Президент подчеркнул, что сейчас удается перезагружать отношения с Венгрией. После встречи с премьер-министром Петером Мадяром их страна присоединилась к коалиции государств, которые готовы работать над возвращением похитивших Россию украинских детей. Венгрия осуждает войну и все военные преступления, совершенные РФ.

Работаем, чтобы из России возвращались дети. Мы готовим новые шаги. Уже 54 страны в нашей гуманитарной коалиции. Это важно, чтобы российские преступления не забывались, и чтобы ответственность за них тоже была, чтобы дети, дети могли быть в своей стране. Я благодарю всех, кто с Украиной! Обязательно берегите себя– подчеркнул Зеленский.

Ранее президент сообщал, что Россия завершает подготовку к следующей массированной атаке. Разведка предупреждала, что под прицелом снова будет энергетика, логистика и объекты жизнеобеспечения городов и общин.