Традиционно в последние минуты перед Новым годом украинцы собрались перед экранами, чтобы посмотреть видеопоздравления президента. Вашему вниманию видео обращения, а также основные положения главы государства Владимира Зеленского.

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Главное из новогоднего поздравления президента

Смотреть новогоднее поздравление Владимира Зеленского тоже можно будет на ютьюбе 24 Канала, а также на телеграм-канале.

Поздравление Владимира Зеленского с Новым 2024: смотрите видео

Дорогой народ, дорогая Украина! Совсем скоро заканчивается 2023 год. Еще один год нашей независимости. Еще один год нашей борьбы за Независимость. Еще один год войны. Войны за свою землю, за нашу свободу, друг за друга,

– подчеркнул глава государства.

Он отметил, что если спросить миллионы украинцев о том, каким был 2023 год, можно будет получить миллионы разных ответов. Ведь каждый вспомнит что-нибудь свое, вспомнит кого-то своего.

"Но каждый найдет в этом году что-то общее для всех украинцев. Главный итог года, главное его достижение. Украина стала сильнее. Украинцы стали сильнее. 676 дней назад всем нам был брошен вызов. Со всех сторон на нас летели ракеты, со всех направлений на нас сунуло враждебное нашествие", – добавил он.

Президент отметил, что мы не знали, что нас ждет впереди. Мало кто тогда верил, что мы выберем 2023 год, не говоря уже о том, что мы выстоим в 2023 году. встречаем 2024 год.

Глава государства подчеркнул, что украинцы доказали, что сильнее холода и тьмы. И что мы сильнее за отключения и блекауты. Что преодолеем любой дефицит электроэнергии, ведь не имеем дефицита устойчивости и храбрости.

Я хочу сказать спасибо всем тем, благодаря кому в первую очередь это стало возможным. Все наши силы безопасности и обороны. Я горжусь каждым украинским воином. Пока вы есть, есть Украина. Я знаю, как мужественно и героически вы защитите нас все это время. Время тяжелых, ожесточенных, ежедневных боев,

– подчеркнул он.

А с полным текстом новогоднего поздравления от Владимира Зеленского можно будет ознакомиться по этой ссылке.